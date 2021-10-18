На пациентку симферопольского КВД рухнула часть потолка
Минувшей ночью пациентка клинического кожно-венерологического диспансера (КВД) в Симферополе получила травмы из-за обрушения фрагмента потолка, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
При осмотре здания ответственные за его содержание не увидели риска обрушения потолка, однако тот рухнул, - пояснили в Минздраве, передает "Интерфакс".
Как написала в Instagram женщина, представившаяся дочерью пострадавшей, инцидент произошел ночью. Ее мать-инвалид получила синяки и ссадины по всему телу, из-за чего ее отвезли в другую больницу.
Руководству диспансера поручено дополнительно обследовать здание для определения необходимых ремонтных работ, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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