На пациентку симферопольского КВД рухнула часть потолка

Минувшей ночью пациентка клинического кожно-венерологического диспансера (КВД) в Симферополе получила травмы из-за обрушения фрагмента потолка, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

При осмотре здания ответственные за его содержание не увидели риска обрушения потолка, однако тот рухнул, - пояснили в Минздраве, передает "Интерфакс".

Как написала в Instagram женщина, представившаяся дочерью пострадавшей, инцидент произошел ночью. Ее мать-инвалид получила синяки и ссадины по всему телу, из-за чего ее отвезли в другую больницу.

Руководству диспансера поручено дополнительно обследовать здание для определения необходимых ремонтных работ, - говорится в сообщении.