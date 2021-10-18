Азербайджан попросил Международный суд ООН применить к Армении временные обеспечительные меры

Баку считает необходимым немедленно установить временные обеспечительные меры в отношении Армении, сообщил на слушаниях в Международном суде ООН представитель АР Эльнур Мамедов.

Выступая перед судьями, он перечислил ряд событий, в том числе - Ходжалинскую трагедию, произошедшую 25-26 октября 1992 года.

Мамедов подчеркнул, что жертвы этого страшного события "совершили" лишь одно "преступление" в глазах агрессоров - они были этническими азербайджанцами, и только за это их подвергали пыткам, убивали, брали в заложники и изгоняли из домов.

Представитель азербайджанской стороны подчеркнул, что и сегодня Армения ведет длящуюся уже на протяжении десятилетий кампанию по этнической чистке.

"Временные обеспечительные меры необходимы для защиты от этой прямой угрозы", - приводит слова Мамедова ТАСС.

Он добавил, что Ереван продолжает заниматься разжиганием ненависти и подстрекательством к насилию против этнических азербайджанцев, давая убежище вооруженным группировкам и поддерживая, в том числе материально, операции по распространению дезинформации.

Кроме того, как сообщает агентство Reuters, Баку попросил Международный суд ООН также принять постановление о срочных обеспечительных мерах относительно раскрытия карт минных полей, которые Армения отказывается предоставлять: Баку подчеркивает, что заминированные территории несут "чрезвычайную опасность".

Кроме того, азербайджанская сторона уточняет, что минирование азербайджанских земель, осуществленное за время оккупации, стало "продолжением проводимой Арменией на протяжении десятилетий операции по этнической чистке": таким образом Ереван пытался обеспечить отсутствие азербайджанского населения на этих территориях.