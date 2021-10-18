Минздрав Грузии предупредил об опасности уличных акций

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что уличные акции являются фактором риска, влияющим на распространение коронавируса COVID-19.

"То, что последовало за выборами в виде массовых собраний, конечно же, было фактором риска. Мы видим, что в этих случаях не соблюдались ни масочный режим, ни другие правила", - цитирует замминистра "Sputnik Грузия".

По ее словам, мобильность - главный критический фактор, способствующий росту заболеваемости коронавирусом "Что в последнее время вызвало обострение, почему мы снова достигли почти 5 тысячи случаев в день? А потому, что у нас вновь наблюдается необычный рост мобильности, проводятся уличные акции", - объяснила Габуния.

При этом она отметила, что сами по себе выборы не представляют столь большого риска, поскольку избирательная среда управляема.

Напомним, 14 октября в Тбилиси состоялась массовая акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная партией "Единое национальное движение".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 664 813 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 614 855 человек, умерли – 9510.