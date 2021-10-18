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Минздрав Грузии предупредил об опасности уличных акций

Минздрав Грузии предупредил об опасности уличных акций

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что уличные акции являются фактором риска, влияющим на распространение коронавируса COVID-19.

"То, что последовало за выборами в виде массовых собраний, конечно же, было фактором риска. Мы видим, что в этих случаях не соблюдались ни масочный режим, ни другие правила", - цитирует замминистра "Sputnik Грузия".

По ее словам, мобильность - главный критический фактор, способствующий росту заболеваемости коронавирусом "Что в последнее время вызвало обострение, почему мы снова достигли почти 5 тысячи случаев в день? А потому, что у нас вновь наблюдается необычный рост мобильности, проводятся уличные акции", - объяснила Габуния.

При этом она отметила, что сами по себе выборы не представляют столь большого риска, поскольку избирательная среда управляема.

Напомним, 14 октября в Тбилиси состоялась массовая акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная партией "Единое национальное движение".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 664 813 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 614 855 человек, умерли – 9510.

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Вестник Кавказа

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