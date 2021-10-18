Беженцы выльются Беларуси в новые санкции - МИД ФРГ

Евросоюз готовит введение "весьма чувствительных" санкций для Беларуси, чтобы преодолеть миграционный кризис на границе с ней, - заявил сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы очень интенсивно обсуждали тему Беларуси, и тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Евросоюз. Мы не будем с этим мириться", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

Страны ЕС продолжат обсуждать эту тему, и уже готовы предложения ввести новые санкции против Беларуси, и весьма чувствительные, - добавил Маас, отметив, что также продолжится давление на авиакомпании, которые доставляют в Минск мигрантов и беженцев.