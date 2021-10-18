Власти Кубани рассказали о самых востребованных в регионе специалистах

В Краснодарском крае ощущается острая нехватка специалистов, и в первую очередь - медиков и учителей, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Всего кубанским работодателям нужно более 72 тыс рабочих и специалистов, однако самые дефицитные из них - в сфере здравоохранения и образования. Так, в сфере здравоохранения некомплект составляет более 3,2 тыс врачей различной специализации и свыше 2 тыс медицинских сестер. Чуть меньше нехватка учителей, педагогов и преподавателей и воспитателей - в службе занятости населения региона для таковых имеется порядка 4 тыс вакансий, - передает "АиФ-Юг".

Также в крае ощущается острая нехватка водителей всех категорий - их требуется свыше 3,5 тыс человек. В пятерке популярных в регионе дефицитных профессий продавцы, слесари, повара, пекари, кондитеры и операторы, - сообщили в краевой администрации.