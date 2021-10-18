Ушел из жизни Оздемир Байрактар

Председатель правления турецкой компании Baykar Оздемир Байрактар скончался на 72-м году жизни. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

Байрактар - основатель программы создания ударных беспилотных летательных аппаратов - умер в Стамбуле, уточняет Anadolu.

Агентство напоминает, что первые БПЛА разработки Baykar использовались ВС Турции еще в 2005-2009 годах во время антитеррористических операций, проходивших на юго-востоке страны.

В последнее время Оздемир Байрактар работал над БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 успешно показали себя во время Отечественной войны Азербайджана.