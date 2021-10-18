В России запустили первую в стране виртуальную электростанцию

В Крыму на базе новой ПГУ-120 в составе Сакской ТЭЦ сегодня заработала первая в стране виртуальная электростанция, - сообщили в АО "Крымтеплоэлектроцентраль" ("КрымТЭЦ").

Виртуальная станция – это цифровой двойник реальной ТЭЦ, в которой в наличии все производственные объекты реальной станции - турбины, котлы, электроустановки и прочее оборудование, - пояснили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс".

Однако есть и существенное различие: теперь специалисты "КрымТЭЦ" смогут проводить на станции-"двойнике" различные эксперименты, причем – без какого-либо риска для реального оборудования: испытать предельную мощность, увеличить различные параметры работы оборудования и многое другое.

Виртуальная электростанция поможет проверять теории и гипотезы, а также прогнозировать работу как отдельного агрегата, так и целого предприятия с погрешностью не более 5%, - говорится в сообщении.