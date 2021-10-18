Ушедшую из дома несовершеннолетнюю девушку нашли на Кубани

Девушка, пропавшая без вести в Гулькевичском районе почти неделю назад, найдена, об этом рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Пропавший подросток найден. Жив. Доставляется к следователю", - цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на среду 13 октября 16-летняя девушка ушла из дома в селе Отрадо-Кубанском. Сообщалось, что она могла отправиться в Краснодар, а затем - в Ростов-на-Дону.