Во владикавказской колонии после бунта нашли почти 200 мобильных телефонов

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе после массовых беспорядки осужденных были обнаружены более 180 сотовых телефонов, зарядные устройства к мобильным телефонам и наушники. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сотрудники ФСИН также нашли и изъяли в ходе обыска колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы

"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - сообщили во ФСИН.

Согласно предварительной оценке, ущерб от беспорядков в колонии составил более 3 млн рублей.