Меркель: цены на энергоресурсы волнуют всех

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем пресс-конференции, что тема цен на энергоресурсы интересует в настоящее время всех.

"Мы вместе сегодня обсудили подготовку к ближайшему саммиту ЕС 21-22 октября. Здесь есть особые темы - например, тема цен на энергоресурсы занимает в Европе сейчас всех. И Еврокомиссия сделала вывод о том, что мы должны провести анализ, чтобы понять, как происходит ценообразование", - цитирует канцлер ТАСС.

По ее словам, 18 октября у нее состоялась встреча в онлайн-формате с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, во время которой стало ясно, что Китай беспокоит слишком быстрый переход от угольных на газовые электростанции. "То есть мы должны на встрече G20 или как минимум на международном уровне обсудить, какова ожидаемая потребность в энергоресурсах при трансформации наших экономик", - поведала Меркель.