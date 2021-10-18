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Европейская страна стала мировым лидером по распространению коронавируса

Европейская страна стала мировым лидером по распространению коронавируса

По данным медицинского университетом Джона Хопкинса (США), лидером по числу инфицированных коронавирусом на 1 млн населения является Латвия.

Латвия является лидером антирейтинга, в стране на миллион граждан еженедельно приходится 7 679,97 случая заражения коронавирусном.

"Мировые антирекорды", - написал в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, прокомментировав данные университета Джона Хопкинса.

Следом за Латвией идут Барбадос – 7 125, 28 случая на миллион в неделю и Грузия – 7 106, 18 случая.

Всего в Латвии проживает 1,8 млн человек, при этом каждый день выявляют более 2 тыс случаев заражения.

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