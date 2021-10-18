Минтруд напомнил, что регионы могут самостоятельно рекомендовать перевод сотрудников на удаленку

Каждый регион России в зависимости от эпидемиологической ситуации может рекомендовать перевод на удаленку, напомнил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас в принципе на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей... Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте ", - заявил Котяков на вопрос о том, будет ли ведомство рекомендовать регионам переводить сотрудников на удаленку из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Министр отметил, что в России практически не применяются рекомендации федерального уровня, так как эпидемиологическая ситуация по регионам очень разнится.