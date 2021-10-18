Предприниматель из Крыма незаконно торговал водой

Около миллиона рублей взыскали с крымского бизнесмена, который пользовался недрами в Советском районе без оформления лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что предприниматель с 2017 года добывал подземную воду и поставлял ее жителям села Привольное без оформления лицензии. Объем воды из скважины составил более 32 тыс кубометров.

"В этой связи размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка миллиона рублей", — сказано в сообщении.