Главная » Новости
Азербайджан Иран

Предприниматель из Крыма незаконно торговал водой

Предприниматель из Крыма незаконно торговал водой

Около миллиона рублей взыскали с крымского бизнесмена, который пользовался недрами в Советском районе без оформления лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что предприниматель с 2017 года добывал подземную воду и поставлял ее жителям села Привольное без оформления лицензии. Объем воды из скважины составил более 32 тыс кубометров. 

"В этой связи размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка миллиона рублей", — сказано в сообщении.

1570 просмотров








Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!