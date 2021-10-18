В транспорте Москвы усилят контроль за ношением масок

В Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%", - поведал он.

По словам Султанова, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 726 237 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 536 156 жителей города, умерли - 30 232.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 240 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 027 012 человек.