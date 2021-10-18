В России не ждут дефицита шампанского к Новому году

России в преддверии Нового года не грозит дефицит шампанского, об этом в кулуарах X Всероссийского саммита виноделов президент Союза виноградарей и виноделов сообщил Леонид Попович.

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш - не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", - заверил он.

По словам Поповича, шампанское и игристые вина не подорожают к новогодним праздникам. "До Нового года роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%", считает глава союза.

В этом году производство шампанского в России снизилось на 13,6%, при этом объем продаж шампанского вырос на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.