Долг узбекистанцев за газ превысил 500 млрд сумов

Жители Узбекистана задолжали за газ 501,6 млрд сумов (около $46,7 млн), сообщает "Худудгазтаъминот".

Долге есть у более 1,2 млн абонентов. "В ближайшие месяцы завершится установка "умных счетчиков" по всей стране, а это значит абоненту все равно придется оплатить задолженность, но уже единым платежом, плюс начисленную пеню. В противном случае произойдет автоматическое отключение потребителя от системы газоснабжения. А с учетом похолодания лучше избежать некомфортных ситуаций и излишних хлопот", - предупредили в компании.

Замена счетчиков по всей республике завершится в ближайшие месяцы, после чего должники лишатся газа.

С помощью "умные счетчиков" абоненты могут оплачивать газ в любой момент через мобильное приложение.