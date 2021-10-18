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Житель Дагестана подарил цветы и конфеты москвичкам в метро (ВИДЕО)

Житель Дагестана подарил цветы и конфеты москвичкам в метро (ВИДЕО)

Мужчина в белой футболке с надписью "Я — дагестанец. Нет плохой нации" раздал пассажиркам московского метро шоколадные батончики и красные розы.

На кадрах видно, как уроженец Дагестана вручает каждой женщине розы и конфеты.

Поступок дагестанца был оценен положительно. Комментаторы отметили, что слова на футболке являются правильными и выражают мнение большинства.

Сам мужчина подчеркнул, что на добро всегда надо отвечать злом. "Мне это не нужно, я не ищу славы и признания, так же хотелось бы отметить, сделав плохой поступок все осуждают, сделав хороший поступок, найдутся и те кто осудит. Ни на кого не обижаюсь, всех люблю, принимаю и понимаю", - написал он на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дагестан-Россия (@pul_05_)

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