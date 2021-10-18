"Спутник V" не нуждается в модификации из-за дельта-штамма

В Центр им. Гамалеи, разработавшем вакцину против коронавируса "Спутник V" считают, что препарат пока нет необходимости модифицировать.

"Прямо сейчас мы не нуждаемся в смене вакцинного штамма, несмотря на то, что [штамм] "дельта" сильно отличается, сильно изменил ход пандемии в мире", - рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, по словам специалиста, проблем с подготовкой модифицированного варианта вакцины нет. "В центре им. Гамалеи есть варианты модификации вакцинного штамма. И мы делали на протяжении всего этого года, начиная с конца прошлого года, когда пошли первые сообщения о вариантах [коронавируса], вызывающих опасения, модифицированный вариант под "альфа" <...> "бета" и "гамма" штамм", - поделился ученый.

Вакцина пока остается прежней, так как ее эффективность все еще высокая. Поднять уровень антител можно с помощью ревакцинации. "Те данные, которые у нас есть, показывают, что даже однократная иммунизация первым компонентом работает на уровне выше 70%, а двукратная иммунизация дает эффективность выше 80%, выше 90% защиты от госпитализации и выше 95% защиты от летальных случаев", - подчеркнул Гущин.

В России коронавирусом инфицированы более 8 млн человек. В последние дни регулярно обновляется суточный рекорд заболеваемости - выявлено за минувшие сутки более 34,3 тыс случаев.