Скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

В понедельник, 18 октября, на 85-м году ушел из жизни бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Он умер от осложнений коронавируса COVID-19. "Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - сказано в заявлении.

Напомним, Колин Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. В статусе госсекретаря Пауэлл участвовал в подготовке вторжения в Ирак в 2003 году. В своем выступлении на заседании СБ ООН в феврале 2003 года Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. Размахивая пробиркой с белым порошком, он утверждал, что в ней содержится образец данного оружия массового уничтожения, производимого на заводах Ирака.