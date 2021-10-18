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Путин напомнил, что в Подмосковье можно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Путин напомнил, что в Подмосковье можно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин напомнил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о праве ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в Подмосковье выявили 2 768 случаев заражения - это максимум с начала пандемии.

"По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан", - отметил Путин в ходе рабочей встречи с Воробьевым.

В 1998 году в России был принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который позволяет главным государственным санитарным врачам субъектов Федерации принимать решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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