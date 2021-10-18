Грузия и США заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере
В понедельник, 18 октября, состоялась встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
В ходе переговоров стороны подписали "Инициативу об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии".
По словам Остина, данная инициатива будет центральной составляющей в деле сотрудничества между оборонными ведомствами обеих стран. "Это означает переход на высокую фазу сотрудничества между нашими странами в сфере безопасности", - сказал глава Пентагона на пресс-конференции после подписания документа.
Инициатива предполагает оказание поддержки Грузии в институциональном укреплении Минобороны и его структур и развитие возможностей армии за счет совместных комбинированных учений на уровне бригад, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться