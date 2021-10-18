Лавров: Россия сокращает контакты с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в понедельник, что работа постпредства РФ при НАТО приостанавливается с 1 ноября. Также в Москве прекращается деятельность информационного бюро НАТО.

"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен", - отметил Лавров.

Эти шаги стали ответной мерой на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Также с 1 ноября в Москве приостанавливается деятельность военной миссии связи НАТО и отзывается аккредитация ее сотрудников.

Таким образом, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО.

Теперь для контактов с Россией альянсу необходимо обращаться к российскому послу в Бельгии, добавил глава МИД России.

"Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО", - заявил Лавров.