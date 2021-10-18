Журналисты "напали" на Хабиба Нурмагомедова (ФОТО)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над числом журналистов, которые хотели с ним поговорить после турнира ЕFC в Сочи.

"Вчера журналисты напали толпой", — написал спортсмен в своем Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.