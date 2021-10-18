В Нур-Султане станет на 10 тыс платных парковок больше

В Нур-Султане увеличится число платных парковок, сообщил глава ТОО "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев.

"Мы планировали реализовать платные парковки на 10 тысяч (мест) в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка - это проспекты Богенбай батыра, Республики, Сарыарка и район набережной", - рассказал Досыбаев на заседании Общественного совета столицы Казахстана.

Час пользования платной парковкой в Нур-Султане обойдется в 100 тенге.

Платных парковок не будет возле социальных объектов, таких как школы и больницы, решение было принято на заседании.