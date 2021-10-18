Махачкалинские застройщики протестуют в центре города
Более 100 застройщиков собрались на центральной площади имени Ленина в Махачкале с требованием не сносить построенные ими дома. Они надеются, что власти республики им помогут, поскольку считают снос домов незаконным.
По словам застройщиков, среди домов, которые подлежат сносу, есть и такие, которые строились без разрешения, но через суд были узаконены.
Протестующие также заявляют, что такой ситуации виноваты работники мэрии Махачкалы, неоднократно допускавшие ошибки, а теперь хотят это скрыть тем, что сносят дома, сообщает "Черновик".
В отношении некоторых застройщиков заведение уголовные дела по статье "Мошенничество". Они недовольны тем, что их вызывают на допросы. По их словам, под снос могут попасть более 400 домов.
Вестник Кавказа
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