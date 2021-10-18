Память Валерия Кокова увековечили в Кабардино-Балкарии

В селе Дыгулыбей Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония открытия памятник первому президенту республики Валерию Кокову, сообщает пресс-служба главы КБР.

В мероприятии приняли участие Почетное руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Они, совместно с членами делегации Ингушетии, депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, а также представителями законодательной и исполнительной власти республики, возложили цветы к могиле Валерия Кокова на кладбище родового селения. Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев и представители духовенства совершил обряд дуа в память о первом президенте республики.

Валерий Коков руководил Кабардино-Балкарией с 1992 по 2005 годы. До этого он был первым секретарем Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПСС, главой Верховного Совета КБАССР, членом Совета Федерации, зампредседателя Совфеда.