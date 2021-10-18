В Сочи жилье подорожало на 55% с начала года

Сочи стал лидером в России по росту цен на жилую недвижимость - с начала 2021 года стоимость одного квадратного метра вторичной недвижимости поднялась на 55%, пишет "РБК Недвижимость".

Курорт лидирует по росту цены "квадрата" на вторичном рынке жилья в рейтинге российских городов с населением от 500 тыс человек. Согласно данным ЦИАН, в январе "квадрат" вторичного жилья в Сочи стоил от 154,5 тыс рублей, в октябре - 239,6 тыс рублей, на 55% больше.

Второе место рейтинга занимает Кемерово, там жилье на вторичном рынке подорожало с января на 23,2%, замыкает тройку Рязань - рост на 22,6%.

При этом Москва занимает последнюю строчку рейтинга, в столице жилье дорожало лишь на 2,6%.