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Глава BSEC прибывает в Грузию

Глава BSEC прибывает в Грузию

В понедельник, 18 октября, генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC), бывший министр иностранных дел Румынии Лазар Комэнеску отправился с визитом в Грузию.

В рамках поездки, которая продлится с 17 по 19 октября, Комэнеску встретится вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Предполагается, что на данной встрече стороны обсудят перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущую ситуацию с безопасностью в регионе.

В рамках визита Комэнеску также проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе, передает "Грузия Online".

Напомним, Грузия начало председательство в BSEC 1 июля. Оно продлится по 31 декабря 2021 года.

 

 

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