Автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном возобновляется с 18 октября

С понедельника возобновляется автобусный рейс Худжанд-Ташкент-Худжанд, об этом сообщил таджикский перевозчик Asian Express, передает kun.uz.

Поездка из Таджикистана в Узбекистан возможна при предъявлении на границе сертификата о вакцинации против COVID-19, непривитые путешественники должны сделать экспресс-тест на коронавирус.

Двухэтажные автобусы будут курсировать между странами ежедневно. В Asian Express отметили, что если маршрут будет пользоваться спросом, то рейсы будут увеличены до 2-3 раз в день.

Проезд в один конец состоит около $9, время отправления осень – 18:00, в зимнее время – 16:00.