Армения не спешит открывать коммуникации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения не демонстрирует никаких действенных шагов в вопросе открытия коммуникаций.

"Один из главных вопросов трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года, - это открытие коммуникаций между двумя странами. Азербайджан выступает с конструктивной позицией в этом вопросе, однако с армянской стороны мы не видим действенных шагов", - сказал он на пресс-конференции вице-премьером, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отсутствие конкретного результата в проводимых переговорах вызывает сожаление. "Считаем неправильным подходом затягивание процесса. Азербайджан ждет более конкретных шагов", - цитирует его Trend.

По словам Байрамова, несмотря на то, что в последнее время политическое руководство Армении выступает с некоторыми позитивными посланиями, пока действенных шагов не наблюдается.