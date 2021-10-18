Один человек погиб при столкновении трех машин в Адыгее

Автоавария с участием трех машин в Адыгее унесла жизнь одного человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Происшествие произошло 17 октября около 17:00 по московскому времени на дороге Энем – Бжедугхабль возле аула Понежукай.

Было установлено, что 21-летний водитель "Лады Приоры" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем в Ford. После удара иномарка под управлением 53-летнего жителя Краснодара врезалась в другую машину.