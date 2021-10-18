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В Грузии не планируют запрещать непривитым гражданам ходить в рестораны

В Грузии не планируют запрещать непривитым гражданам ходить в рестораны

Правительство Грузии не рассматривает введение ограничений на посещение ресторанов, отелей и других бизнес-объектов для невакцинированных, заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Она напомнила, что подобные меры вводятся в тех странах, где процент привитых граждан превышает 60-70%. Только в этом случае такие ограничения относительно безболезненны.

"Мы пока не рассматриваем меры принуждения к вакцинации. Но лично я приветствую такие инициативы отдельных бизнес-объектов", – приводит слова министра Sputnik Грузия.

Турнава также подчеркнула, что приветствует стремление бизнес-объектов стать "зеленой зоной".

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Вестник Кавказа

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