В Греции зажгли олимпийский огонь зимних Игр в Пекине

Церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине состоялась в Древней Олимпии.

Огонь был зажжен в древнем храме богини Геры от солнечных лучей. Позднее пламя доставят в Афины и передадут членам китайской делегации, сообщает "Интерфакс".

Стоит отметить, что мероприятие прошло без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Организаторы также отменили эстафету огня по Греции.

Напомним, что XXIV зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.