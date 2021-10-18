ДТП на одной из самых опасных дорог Грузии унесло жизнь мужчины

На 30-м километре дороги в высокогорную Тушети произошло ДТП, в результате чего погиб один человек.

Очевидцы отмечают, что инцидент случился на самой сложной и труднопроходимой дороге Пшавели-Абано-Омало - единственной дороге, ведущей в высокогорную Тушети.

По их словам, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль сорвался в пропасть.

В результате инцидента погиб один человек, еще двое были доставлены в больницу Телави с различными травмами, передает "Sputnik Грузия".