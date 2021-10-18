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Метели прогнозируются в Казахстане на этой неделе

Метели прогнозируются в Казахстане на этой неделе

По данным Казгидромета, 19-21 октября в Казахстане похолодает, местами ожидаются метели.

Влияние теплого антициклона сохранится на этой неделе только на востоке республики. Остальная часть Казахстана окажется во власти циклона из районов Мурманска, который понизит температуру воздуха и принесет осадки.

Циклон с северо-запада России будет быстро смещаться через Казахстан, неся с собой холод, осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололед. На севере республики прогнозируются низовые метели.

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Вестник Кавказа

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