Ильхам Алиев: независимость Азербайджана вечна, необратима, нерушима

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился сегодня к гражданам по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджанской Республики, охарактеризовав это событие как возрождение традиций государственности азербайджанского народа.

"18 октября 1991 года Азербайджан во второй раз в ХХ веке получил возможность обрести независимость, Конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" заявил миру о том, что является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики", - прежде всего напомнил он.

"В первые годы независимости Азербайджан столкнулся с многочисленными угрозами, прошел тяжелые испытания. Внутренние раздоры, произвол и некомпетентность в государственном управлении, тяжелый политический и экономический кризис подвели страну к порогу гражданской войны, поставили под вопрос ее дальнейшую судьбу. Именно в этих условиях азербайджанские земли подверглись оккупации со стороны вооруженных сил Армении, сотни тысяч наших соотечественников были изгнаны из родных краев. Произошедшее еще раз показало, что сохранить истинную независимость намного сложнее, чем обрести ее", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"В этот тяжелый момент истории Азербайджана великий лидер Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти. Лишь после этого была предотвращена угроза повторной утраты независимости. В короткий срок были определены основополагающие принципы независимой внутри- и внешнеполитической стратегии нашей страны, обеспечены общественно-политическая стабильность, государственная дисциплина, начались осуществление демократических реформ и процесс строительства армии. Азербайджан благодаря участию в "Контракте века", обладавшем решающей ролью с точки зрения его дальнейшей судьбы, занял особую позицию на энергетической карте мира, включившись в процессы интеграции в глобальную экономическую среду, предпринял смелые шаги, открывающие путь к будущим успехам", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Сегодня наша страна является инициатором и активным участником гигантских региональных и глобальных проектов. Азербайджан проводит независимую внешнюю политику на основе своих национальных интересов и признается как надежный партнер в мировом масштабе. В последние годы объем нашей экономики вырос более чем втрое, была создана мощная экономическая инфраструктура, достигнуты серьезные успехи в охране, развитии и пропаганде культурного наследия, в области образования, здравоохранения и других социальных сферах, значительно улучшилось материальное благосостояние людей. Несмотря на то, что 20% земель около 30 лет находились под оккупацией, более миллиона человек находились в положении беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан уверенно шел к своей цели, не сходил с намеченного пути", - заявил азербайджанский лидер.

"Логическим результатом стратегического курса, который на протяжении многих лет был руководящим для всестороннего развития Азербайджана, непрерывной работы, проводимой для наращивания мощи нашей страны, явилось установление исторической справедливости – обеспечение территориальной целостности нашей Родины. Наша доблестная армия, продемонстрировав на поле боя истинный героизм и патриотизм, всего за 44 дня освободила наши земли от оккупации. Отечественная война, которую вел азербайджанский народ, закончилась подписанием Арменией акта о капитуляции. Победа Азербайджана в Отечественной войне создала новые реалии в нашем регионе. Наша историческая Победа является началом нового периода в развитии как нашей страны, так и региона в целом", - указал Ильхам Алиев.

"Еще раз выражаем признательность всем нашим отважным сынам, подарившим нам Победу, с почтением отдаем дань светлой памяти шехидов, пожертвовавших жизнью во имя территориальной целостности Родины", - добавил президент Азербайджана.

"Уважаемые соотечественники! С принятием выдвинутого по моей инициативе законопроекта с этого года 18 октября будет отмечаться в нашей стране как День восстановления независимости. Сегодня мы впервые в нашей 30-летней истории независимости встречаем годовщину восстановления независимости как народ-победитель, обеспечивший свою территориальную целостность. Еще раз сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим знаменательным событием нашей недавней истории и передаю самые добрые пожелания. Наша независимость вечна, необратима, нерушима!", - заключил азербайджанский лидер.