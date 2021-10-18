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Легковушка протаранила газовоз в Сочи

Легковушка протаранила газовоз в Сочи

Легковой автомобиль столкнулся с газовозом на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи, информирует пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье", уточняя, что существует угроза взрыва, движение остановлено в обоих направлениях.

В настоящее время движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным РИА Новости, полученным в ГИБДД Сочи, установлено, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, а цистерну занесло в сторону.

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Вестник Кавказа

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