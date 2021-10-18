Водитель сбил задумчивого пешехода в Кисловодске

Один человек пострадал в результате автоаварии на улице Промышленной в Кисловодске, где водитель автомобиля "Шевроле Нива" не успел вовремя среагировать и сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Пешеход доставлен в больницу. В настоящее время его личность устанавливается. За рулем авто находился местный житель. По факту аварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников ДТП.