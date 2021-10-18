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Водитель сбил задумчивого пешехода в Кисловодске

Водитель сбил задумчивого пешехода в Кисловодске

Один человек пострадал в результате автоаварии на улице Промышленной в Кисловодске, где водитель автомобиля "Шевроле Нива" не успел вовремя среагировать и сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Пешеход доставлен в больницу. В настоящее время его личность устанавливается.  За рулем авто находился местный житель. По факту аварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников ДТП.

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