На Ставрополье две иномарки столкнулись и въехали в автобусную остановку

На 15 километре дороги Минеральные воды - Кисловодск столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Nissan Almera. Об этом сообщили Госавтоинспекции Ставропольского края.

Авария случилась днем 17 октября на участке проведения дорожно-ремонтных работ, где установлено ограничение скорости до 50 км в час и стоит знак "обгон запрещен".

Как отмечается, 36-летний водитель автомобиля Mazda CX-5, съезжая в правую полосу, столкнулся с машиной Nissan Almera под управлением 61-летнего мужчины, после чего обе иномарки въехали бетонные опоры автобусной остановки.

В ДТП пострадала 36-летняя жительница Москвы, находившая на пассажирском сидении Mazda, и водитель Nissan.

По факту произошедшего ведется проверка, передает "Победа26".