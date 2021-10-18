Число отравившихся водой из-под крана в Дагестане увеличилось до 23 человек

В больнице Хунзахского района Дагестана остаются более десятка человек с признаками отравления, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Отмечается, что общее число случаев отравление увеличилось до 23.

"По информации на 17 октября, в Хунзахской ЦРБ находятся на лечении 13 пациентов с клиникой острой кишечной инфекции, шесть из них дети. На амбулаторном лечении - ещё семь пациентов, в том числе трое детей. Всего с 13 октября в селе Хунзах зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции легкой и среднетяжёлый формы, в 11 случаях заболевшими оказались дети", - сказано в сообщении.

Напомним, что 11 человек поступили в больницу в Хунзахском районе с клиникой острой кишечной инфекции. Причиной массового отравления могла стать загрязненная питьевая вода.