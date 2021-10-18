Мехрибан Алиева поздравила азербайджанцев с 30-летием восстановления независимости

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поздравила граждан страны с Днем восстановления независимости.

"Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости, олицетворяющий суверенность государства, свободу, силу духа и солидарность нашего народа. Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви, радости и счастья", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

Первый вице-президент Азербайджана также обратилась к Всевышнему с просьбой "упокоить души всех шехидов, погибших во имя Родины". "Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!", - сказала Мехрибан Алиева

Напомним, 18 октября в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. Ровно 30 лет назад, 18 октября 1991 года, Верховный Совет Азербайджана единогласно принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".