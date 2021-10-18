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Главы МИД стран ЕС поговорят о политике в рамках "Восточного партнерства"

Главы МИД стран ЕС поговорят о политике в рамках &quot;Восточного партнерства&quot;

В понедельник, 18 октября, в рамках заседания Совета по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге состоится встреча министров иностранных дел ЕС.

Главы МИД поговорят об отношениях Евросоюза с "Восточным партнерством", в частности о том, как участвующие в программе страны сблизились с ЕС в экономическом и политическом плане.

Помимо этого, министры обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который запланирован на 15 декабря 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, "Восточное партнерство" - программа сотрудничества ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Вестник Кавказа

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