Посол США в Грузии прокомментировал визит в Тбилиси главы Пентагона

Визит главы Пентагона Ллойда Остина – подтверждение того, что между США и Грузией были установлены тесные взаимовыгодные отношения. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, участвовавшая в церемонии встречи американского министра в Тбилисском международном аэропорту.

"Для министра обороны США Ллойда Остина большая честь посетить сегодня Грузию. Его визит – еще одно подтверждение того, что между США и Грузией установлены тесные контакты", - сказала она. "Мы рады, что Остин находится в Грузии, и с нетерпением ждем насыщенных и плодотворных встреч", - сказала дипломат.

Ранее Глава Пентагона заявлял, что Вашингтон привержен помощи Тбилиси в укреплении обороноспособности Грузии и содействию ее евроатлантической интеграции.