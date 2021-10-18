Гимн Азербайджана звучит на улицах Бостона (ВИДЕО)

В Бостоне один из уличных музыкантов уже около пяти лет исполняет на саксофоне гимн Азербайджана.

Темнокожий уличный музыкант знает множество гимнов, перед ним установлен стенд с флагами разных стран - так он показывает публике, какие гимны он может исполнить. В многонациональном городе к музыканту часто подходят с просьбой исполнить гимн того или иного государства.

По информации в соцсетях, четыре года назад темнокожий саксофонист выступал в парке, всегда располагаясь на одном и том же месте. Свежее видео из Бостона указывает, что музыкант сменил точку выступлений.

По просьбе проживающих в США азербайджанцев, музыкант исполнил на саксофоне фрагмент гимна Азербайджана. Публикуем это видео в день 30-летия независимости Азербайджана.