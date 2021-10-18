Авиация ЮВО атаковала "противника" на побережье Крыма

Самолеты Южного военного округа (ЮВО) в Крыму нанесли ракетно-бомбовый удар по десанту условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО, отметив, что мероприятие прошло в рамках масштабных учений округа, отметив, что благодаря слаженным действиям военных удалось не допустить высадки "противника" на побережье.

Уточняется, что в эпизоде учений участвовали более 20 самолетов, передает ТАСС.

Согласно информации ЮВО, на учениях в Крыму задействованы около 4 тыс человек и до 200 единиц техники и вооружения.