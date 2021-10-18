В России коронавирусом заражены более 8 млн человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 34 325 тыс новых случаев заболевания - это максимум с начала пандемии. Общее число случаев COVID-19 в России превысило 8 млн.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 821 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 823, в Санкт-Петербурге - 3 097, в Московской области - 2 768 (максимум с начала пандемии). В Крыму новых случаев 597 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 379, в Краснодарском крае - 254, в Дагестане - 135, в Кабардино-Балкарии - 107, в Северной Осетии - 87, в Чечне - 79, в Адыгее - 66, в Карачаево-Черкесии - 66, в Ингушетии - 65.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 8 027 012 человек.

Выписан за сутки 16 431 человек, за весь период - 7 017 055 человек.

Умерли за сутки 998 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 224 310 человек.