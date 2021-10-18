Хабиб мог привести в "Анжи" арабских инвесторов

Бывший пресс-атташе махачкалинского "Анжи" Сергей Расулов поделился воспоминаниями о том, как Хабиб Нурмагомедов помогал команде из Дагестана.

По словам бывшего работника клуба, Хабиб нашел для "Анжи" арабских инвесторов, однако из-за ряда причин, которые от него не зависели, сделка сорвалась. "После этого он бросил это дело, потому что бессмысленно", - отметил Расулов.

Он также напомнил, что Нурмагомедов сейчас активно поддерживает другой клуб из Махачкалы "Легион-Динамо", президентом которого является бывший игрок "желто-зеленых" Шамиль Лахиялов.

"После той истории его пути с "Анжи" разошлись. После этого он выбрал "Легион", потому что с ним общается Лахиялов. Хабиб им слегка помогает медийно. Но, естественно, не так, как хотел помочь "Анжи", - подчеркнул Расулов.