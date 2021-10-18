Россия передала нуждающимся жителям Карабаха гуманитарную помощь

Самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил в Ереван очередную партию гуманитарного груза для нуждающихся переселенцев и многодетных семей Карабаха. Как сообщает Минобороны России, гуманитарная помощь была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме "Чкаловский" в Московской области.

"Доставлены продовольственные наборы, детские игрушки, канцелярские товары, смесители, бачки, электрические плиты. В дальнейшем это будет доставлено в детские сады, школы, многодетным семьям, семьям потерявших близких, нуждающимся, вынужденным переселенцам", - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Представитель ВКС России Семен Блесс, также отметил, что в составе партии было доставлено оборудование для образовательных учреждений, наиболее нуждающихся в восстановлении.

Для доставки гуманитарной помощи была сформирована автоколона из состава Российского миротворческого контингента. Ей предстоит совершить марш на расстояние свыше 300 км в Ханкенди.