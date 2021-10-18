Первая нитка "Северного потока 2" заполнена газом

Оператор газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка "потока" заполнена газом и готова к работе.

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - пояснили в компании.

На второй нитке трубопровода продолжаются пусконаладочные работы, добавил оператор.

Ожидается, что поставки газа в Европу по "Северному потоку 2", мощность которого оценивается в 55 млрд кубометров газа в год, начнутся в начале следующего года.