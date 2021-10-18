В России выбрали новогоднюю столицу

В 2024 году Суздаль станет новогодней столицей России, сообщил в своем Instagram глава Владимирской области Александр Авдеев.

Он отметил, что указ о проведении в городе праздничных мероприятий подписал президент Владимир Путин.

"Мы стремительно приближаемся к юбилею Суздаля. 2024-й — год своего 1000-летия — город встретит как Новогодняя столица России. За зимними праздниками последует целый ряд крупных и ярких мероприятий", - написал Авдеев.

Губернатор подчеркнул, что руководство региона планирует сделать Суздаль комфортнее для всех. Так, в городе появятся новые школы, парковочные места. Кроме того, будет модернизирована библиотека, организовано современное уличное освещение, а также введут многие другие удобства.